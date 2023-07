Na severu Italije v sredo toča

Treviso, 20. julija - Sever Italije je v sredo prizadelo novo neurje, pri čemer je bilo najhuje v deželi Veneto (Benečija) oziroma konkretneje na območjih Trevisa, Padove in Benetk, od koder so poročali o toči v velikosti teniških žogic, vetru in udarih strel. Skupno je bilo poškodovanih okoli 110 ljudi, je danes sporočil predsednik dežele Benečija Luca Zaia.