Popoldne predvsem na severu države možne močnejše nevihte

Ljubljana, 20. julija - Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte, za ta del države je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo. V petek pa se bo po njihovih napovedih verjetnost krajevnih neurij povečala povsod po Sloveniji, zato so za petek izdali oranžno opozorilo za vso državo.