Apple svoj digitalni zemljevid posodablja s podobami osrednjeslovenske regije

Ljubljana, 20. julija - Tehnološki velikan Apple po vsem svetu izvaja popis terena z namenom zbiranja podatkov za izboljšanje storitve digitalnega zemljevida Apple Maps in funkcije Look Around. Med 17. julijem in 25. avgustom popise s prenosnimi sistemi izvajajo tudi v osrednjeslovenski regiji s poudarkom na Ljubljani, so sporočili iz družbe.