Pod novogoriškim zvezdnatim nebom se začenja letošnji Letni kino Silvana Furlana

Nova Gorica, 28. julija - S filmom Po soncu se v središču Nove Gorice že enajsto leto zapored začenja Letni kino Silvana Furlana. Do 4. avgusta bodo zavrteli filmske podobe sveže domače ter evropske produkcije različnih dolžin, oblik, zvrsti in žanrov. Filme tudi tokrat prikazujejo v sodelovanju s Slovensko kinoteko ter festivaloma Kino Otok in Poklon viziji.