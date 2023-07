V Angliji po odstopu treh poslancev potekajo nadomestne volitve

London, 20. julija - V Angliji danes potekajo nadomestne volitve v treh volilnih enotah v Londonu, Yorkshiru in Somersetu. Do volitev prihaja zaradi odstopa treh poslancev vladajoče konservativne stranke, med katerimi je tudi nekdanji premier Boris Johnson. V konservativni stranki niso optimistični in se pripravljajo na poraze.