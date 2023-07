Pred Škucem do konca julija pestro festivalsko dogajanje

Ljubljana, 21. julija - S predstavo za otroke Rdeča kapica v izvedbi LG Zapik se bo drevi začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 30. julija ponujal koncerte, predstave, literarne dogodke, modno revijo, razstavi in ustvarjalne delavnice. Festivalsko dogajanje bo na odru pred Galerijo Škuc, v hladnejših notranjih prostorih galerije in v atriju, sporočajo iz Škuca.