MNZ nevladne organizacije poziva k ureditvi statusa nekaterih vrst polavtomatskega orožja

Ljubljana, 20. julija - Notranje ministrstvo poziva tiste, ki so pridobili nekatere od vrst polavtomatskega orožja na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe med 14. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022, da do 18. avgusta 2023 uredijo status tega orožja. Lanska sprememba zakonodaje je namreč posegla tudi v ureditev tega področja.