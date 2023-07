Računsko sodišče za pravilnosti poslovanja predsedniških kampanj izreklo dve pozitivni mnenji in dve s pridržkom

Ljubljana, 20. julija - Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti poslovanja kampanj za volitve predsednika republike organizatorjema kampanj Nataše Pirc Musar in Anžeta Logarja izreklo pozitivno mnenje, organizatorjema kampanj Milana Brgleza in Vladimirja Prebiliča pa mnenje s pridržkom. Slednjemu so izrekli mnenje s pridržkom tudi glede poročanja o kampanji.