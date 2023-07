V BiH nove aretacije policijskih uslužbencev zaradi suma korupcije

Sarajevo, 20. julija - V BIH danes nadaljujejo aretacije policijskih uslužbencev zaradi suma korupcije, potem ko so v torek v mestu Kakanj prijeli 16 policistov. Danes so prijeli dva uslužbenca uprave BiH za koordinacijo policijskih organov, ki je pristojna za varovanje pomembnih institucij in političnih predstavnikov ter diplomatskih predstavništev.