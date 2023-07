Zoper neskladje na trgu dela tudi z aktivno politiko zaposlovanja

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 22. julija - Slovenija se že dolgo sooča z neskladjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, za zmanjševanje vrzeli pa so na voljo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Trenutno so med drugim aktualne subvencije za zaposlovanje v programih Hitrejši vstop mladih na trg dela, Zelena delovna mesta in Priložnost zame. Vključevanje v ukrepe sicer upada.