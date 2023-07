Ljubljana, 20. julija - Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved in vodja Urada za komunalo, promet in prostor Suzana Fras bosta danes ob 15. uri ob začetku izposoje električnih skirojev Bolt v Mariboru na Gregorčičevi ulici (pri Ljudskem vrtu) predstavila način delovanja izposoje skirojev in prednosti sistema za mestno občino, so sporočili iz občine.