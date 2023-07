Rusija in Kitajska začeli skupne vojaške vaje v Japonskem morju

Moskva/Peking/Vladivostok, 20. julija - Rusija in Kitajska sta danes začeli skupne pomorske vojaške vaje v Japonskem morju, znanem tudi kot Vzhodno morje, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kot so pojasnili, je glavni cilj vaj krepitev pomorskega sodelovanja med državama ter "ohranitev miru in stabilnosti v azijsko-pacifiški regiji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.