Varuh Svetina s predstavniki albanske skupnosti spregovoril o pravicah albanske skupnosti

Ljubljana, 20. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Miha Horvat sta danes na obisk sprejela predstavnike albanske narodne skupnosti. Z njimi sta govorila o kulturnih pravicah skupnosti, problematiki izobraževanja, vključevanju otrok priseljencev v šole in medijskih poročanjih o albanski narodni skupnosti, so sporočili pri Varuhu.

Pogovarjali so se tudi o politiki priseljevanja, problematiki dovoljenj za prebivanje in o noveli zakona o tujcih, ki po varuhovem mnenju prinaša nevarnost nesorazmernega poseganja v pravico do družinskega življenja s prisilnim ločevanjem družin in ki je neupravičeno diskriminatorna do migrantk.

Varuha in namestnika so seznanili tudi s pomenom krepitve ukrepov za čim boljše vključevanje albanske narodne skupnosti v družbo, predvsem žensk, saj odnos večinskega prebivalstva in države do priseljenske albanske skupnosti še vedno mnogokrat temelji na neupravičeni negativni diskriminaciji.

Svetina je sogovornike seznanil s prizadevanji institucije pri skrbi za ustavno priznane skupnosti in za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava ne omenja.

Predstavnike je seznanil še z zloženkami Varuha človekovih pravic v albanskem jeziku, ki so dostopne na spletni strani. "Zagotavljam pa vam, da bomo tudi v prihodnje, skladno s svojimi pristojnostmi, skrbno obravnavali vprašanja pravnega položaja vseh narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji," je še poudaril.