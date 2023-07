Greenpeaceova študija: Vozovnice za vlak dvakrat dražje od letalskih

Ljubljana, 23. julija - Greenpeace institucije EU in nacionalne vlade poziva, naj zagotovijo cenovno dostopen železniški promet. Kot namreč ugotavlja v novi študiji, so vlaki v povprečju dvakrat dražji od letal, vozovnice na določenih relacijah stanejo tudi do 30-krat več. V Sloveniji izpostavljajo nizko hitrost in pogostost železniških povezav s sosednjimi državami.