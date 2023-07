Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne nad gladino

Ljubljana, 20. julija - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,08 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki se zvišujejo po 0,88-odstotni stopnji. Delnice novomeškega farmacevta so tudi najbolj zanimive vlagateljem; zaenkrat so z njimi opravili nekaj več kot 335.000 evrov prometa.