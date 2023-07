WHO: Huda vročina vse bolj obremenjuje zdravstvene sisteme

Ženeva, 20. julija - Huda vročina na severni polobli vse bolj obremenjuje zdravstvene sisteme številnih držav in ogroža zlasti tiste, ki so se najmanj sposobni spopasti z njo, je v sredo opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem dodaja, da je še posebej zaskrbljena za ljudi s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in astmo.