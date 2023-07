Padla prva klapa filma po knjigi Suzane Tratnik

Moravske Toplice, 20. julija - V Moravskih Toplicah so v sredo začeli snemati celovečerec mlade režiserke Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Film nastaja po literarni predlogi zbirke kratkih zgodb Suzane Tratnik Noben glas. V Moravskih Toplicah v Prekmurju se bo tudi sicer odvila večina filmske zgodbe.