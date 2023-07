V Podčetrtku želijo z novo tematsko potjo obiskovalcem približati zeliščarstvo

Podčetrtek, 22. julija - Občina Podčetrtek bo do konca septembra med središčem mesta in turističnim kompleksom Term Olimia uredila tematsko pot Ko zadišijo zeli, s katero želijo obiskovalcem približati zeliščarstvo in uporabo zelišč v vsakdanjem življenju. Tematska pot bo uporabljena kot turistična pešpot in kolesarska pot, občina pa jo bo opremila tudi z urbano opremo.