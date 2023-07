V Angliji nova stavka zdravnikov

London, 20. julija - Po nedavni stavki mladih zdravnikov se je danes v Angliji začela tudi stavka starejših zdravnikov, ki bo trajala do sobote. Med drugim zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje, napovedali so tudi nove stavke za konec avgusta. Britanski sistem javnega zdravstva NHS medtem opozarja, da lahko pacienti pričakujejo motnje pri zdravstveni oskrbi.