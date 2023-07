V Celju in Šmarju pri Jelšah sredino neurje pustilo resne posledice

Celje/Šmarje pri Jelšah, 20. julija - V Celju in Šmarju pri Jelšah je sredino neurje pustilo resne posledice. V celjski občini so gasilci posredovali v 166 intervencijah, največ je bilo odkritih streh in podrtih dreves, so sporočili z občine. V šmarski občini pa je močan veter razkril več 10 objektov, med drugim tudi tamkajšnjo osnovno šolo, je občina zapisala na Facebooku.