Z ukradenim avtom in pod vplivom alkohola povzročil nesrečo

Brežice, 20. julija - V Ponikvah je voznik osebnega avtomobila v sredo zvečer zaradi neprilagojene hitrosti trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in nato grozil občanom. Policisti so ugotovili, da je 23-letnik za volanom na Hrvaškem ukradenega avtomobila vozil pijan, so sporočil s Policijske uprave (PU) Novo mesto.