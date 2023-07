Pri nezakonitem prevozu Turkov ujeli štiri tuje državljane

Obrežje, 20. julija - Policisti so ob meji s Hrvaško v sredo zasačili dva Ukrajinca in dva Hrvata, ki so prevažali tujce. Tujci so v državo skušali nezakonito prepeljati skupno 21 državljanov Turčije. Voznikom so zasegli vozila in jih bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.