Vreme: Deloma jasno

Ljubljana, 20. julija - Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V petek se bo povsod po Sloveniji povečala verjetnost krajevnih neurij.

Obeti: V soboto se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, v nedeljo pa bo prevladovalo sončno vreme.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla naše kraje in se pomaknila nad Balkan. Nad naše kraje z vzhodnim vetrom doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo sončno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.