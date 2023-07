Neurje na Hrvaškem zahtevalo štiri življenja

Zagreb, 20. julija - Silovito neurje z orkanskim vetrom in močnimi padavinami, ki je v sredo popoldne besnelo po notranjosti Hrvaške, je zahtevalo štiri življenja - dve v Zagrebu in eno na vzhodu države, umrl pa je tudi gasilec. Najhuje je bilo v prestolnici, kjer je bilo poškodovanih okoli sto ljudi, dežurne službe pa so doslej imele več kot 1500 intervencij.