Neurje v sredo po Sloveniji in Hrvaški zajelo tudi Srbijo in BiH

Beograd/Brčko/Sarajevo, 20. julija - Neurje, ki je v sredo pustošilo po Sloveniji in na Hrvaškem, je zatem doseglo še Srbijo ter Bosno in Hercegovino. V BiH je neurje v Brčkem terjalo smrtno žrtev, v Srbiji pa povzročilo obsežno škodo. Evakuirali so najmanj 15 ljudi, ponekod pa so prebivalci ostali brez oskrbe z elektriko. Začasno so tudi zaprli beograjsko letališče Nikola Tesla.