Za jeseniško bolnišnico zaradi neurja zelo buren dan

Jesenice, 20. julija - Za Splošno bolnišnico Jesenice je bila sreda zelo buren dan. V neurju je veter odnesel del strehe na eni od bolnišničnih stavb, hkrati so bili soočeni z močno povečanim številom prihodov poškodovanih oseb v urgentni center. Po besedah v. d. direktorice Petre Rupar so obravnavali za od 25 do 30 odstotkov več ponesrečencev kot v drugih dneh.