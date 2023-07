Azijske borze neenotno

Tokio, 20. julija - Tečaji delnic na borzah v Aziji danes niso imeli enotnega predznaka in so sledili skromni rasti na Wall Streetu, pri čemer je vlagatelje prestrašil padec prihodkov ameriških tehnoloških velikanov, kot je Netflix. Ta je v obdobju od aprila do junija zabeležil 8,2 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, kar je bilo pod pričakovanji analitikov.