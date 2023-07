Rusija obstreljevala Odeso in Mikolajiv, v ukrajinskem napadu na Krim umrla ena oseba

Kijev/Odesa/Mikolajiv, 20. julija - Ruske sile so ponoči obstreljevale ukrajinski pristaniški mesti Odesa in Mikolajiv ob Črnem morju, pri čemer je bilo skupno ranjenih 20 ljudi, so davi sporočile tamkajšnje oblasti. Medtem je v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na zasedenem polotoku Krim umrla ena oseba, je sporočil proruski guverner Krima.