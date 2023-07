Pri odstranjevanju posledic neurja v sredo poškodovan gasilec

Ljubljana, 20. julija - Vremenske razmere so se vendarle umirile, je pa v sredo popoldne nevihtna linija prinesla zelo močne sunke vetra, ponekod so bile izrazite tudi nevihtne celice s točo in udari strel. V večernih urah pa je drugi val neviht zajel zahodni del Slovenije. Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, se je pri posredovanju poškodoval gasilec.