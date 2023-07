Netflix v drugem četrtletju z veliko rastjo naročnikov

New York, 20. julija - Podjetje za predvajanje spletnih vsebin Netflix je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo število naročnikov za 5,9 milijona na 238 milijonov. Onemogočanje delitve gesel za dostop do vsebin se mu je obrestovalo z rastjo dobička in prihodkov, so v sredo sporočili iz podjetja.