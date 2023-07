Pregled - šport, 19. 7. (sreda)

COURCHEVEL - Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen) je zmagovalec kraljevske 17. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) je v veliko krizo padel slovenski as Tadej Pogačar in v primerjavi z vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom izgubil 5:45 minute. V skupnem seštevku je v etapi četrtouvrščeni Vingegaard (Jumbo-Visma) izdatno povišal prednost pred še vedno drugouvrščenim Pogačarjem (UAE Team Emirates). Ta po današnji krizi zdaj zaostaja 7:35 minute. Tretje mesto je še utrdil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), ki pa za Dancem zaostaja že 10:45 minute. Simon Yates je ciljno črto na letališču v Courchevelu prečkal 34 sekund za Avstrijcem, tretje mesto je z zaostankom 1:38 minute pripadlo Špancu Pellu Bilbau (Bahrain Victorious). Četrti je bil Vingegaard, ki je zaostal 1:52 minute. Pogačar je ciljno črto prečkal kot 22. z zaostankom 7:37 minute.

VALMIERA - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij lige prvakov v latvijski Valmieri premagali istoimensko ekipo z 2:1 (1:0) in se s skupnim izidom 4:2 uvrstili v drugi kvalifikacijski krog. Tudi prva tekma se je namreč končala z 2:1 v korist slovenskih prvakov. Strelca za Ljubljančane sta bila v Latviji Rui Pedro v 33. in Ahmet Muhamedbegović v 64. minuti, za domače je v 82. znižal Camino Mena. Olimpija se bo v drugem krogu kvalifikacij merila z bolgarskim Ludogorcem, ki je bil bojši od Ballkanija iz Prištine.

BUDIMPEŠTA - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v madžarski Budimpešti z nagradnim skladom 230.000 evrov po dveh urah in 33 minutah premagala Avstralko Astro Sharma s 6:4, 4:6 in 6:2. Ljubljančanka je zadnjič pred tem v četrtfinalu na najvišji ravni turnirjev WTA igrala maja lani v Strasbourgu.

CELOVEC - Slovenski hokejist Jan Muršak bo v novi sezoni zaigral za KAC iz Celovca, na spletni strani poroča avstrijski športni portal laola1. Mariborski napadalec je s Korošci podpisal dveletno pogodbo.

GDANSK - V polfinalu zaključnega turnirja odbojkarske lige narodov v Gdansku so se Američanom, ki so po ogorčenem boju s 3:2 premagali olimpijske prvake in branilce naslova Francoze, po pričakovanju pridružili še Italijani. Evropski in svetovni prvaki so bili gladko, s 3:0 boljši od Argentincev. ZDA - Italija je tako prvi finalni par, drugi bo znan po četrtkovih obračunih med Slovenijo in Japonsko ter Poljsko in Brazilijo.

LOZANA - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je ob robu novinarske konference organizatorjev olimpijskih iger prihodnje letov v Parizu dejal, da odločitve o nastopu Rusov in Belorusov na igrah v francoski prestolnici ni pričakovati pred oktobrsko sejo Moka, je sporočilo olimpijsko gibanje.