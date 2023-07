V polfinalu lige narodov tudi Italijani

Gdansk, 19. julija - V polfinalu zaključnega turnirja odbojkarske lige narodov v Gdansku so se Američanom, ki so po ogorčenem boju s 3:2 premagali olimpijske prvake in branilce naslova Francoze, po pričakovanju pridružili še Italijani. Evropski in svetovni prvaki so bili gladko, s 3:0 (17, 13, 14) boljši od Argentincev.