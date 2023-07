Po neurjih danes mirnejše vremensko dogajanje, popoldne znova napovedane nevihte

Ljubljana, 20. julija - Po neurjih, ki so v torek in sredo zajela večji del države ter terjala tudi smrtno žrtev, se bo danes nadaljevalo odpravljanje posledic in ocenjevanje škode. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) se bo vremensko dogajanje do jutra umirilo, znova pa so za popoldne napovedane plohe in nevihte, ki pa naj ne bi bile tako močne kot v minulih dneh.