Moskva bo ladje na poti v ukrajinska pristanišča obravnavala kot prevoznice vojaškega tovora

Moskva, 19. julija - Ladje, ki bodo plule blizu ukrajinskih pristanišč, bodo obravnavane kot potencialne prevoznice vojaškega tovora, so danes, dva dni po odstopu Rusije od sporazuma o izvozu žita preko Črnega morja, sporočili iz Moskve. Dodali so, da bo nova drža do ladij v Črnem morju pričela veljati v četrtek po moskovskem času (ob 23. uri po srednjeevropskem).