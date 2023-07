Hudo neurje na Hrvaškem zahtevalo najmanj tri življenja

Zagreb/Slavonski Brod, 19. julija - Močan nevihtni sistem, ki je danes prešel Slovenijo, se je okoli 16. ure razbesnel nad Zagrebom, srednjo in severno Hrvaško ter Slavonijo. Umrle so najmanj tri osebe, več je huje poškodovanih. Intervencijske službe na prizadetih območjih odpravljajo posledice obilnih padavin in močnega vetra, ki je pihal z več kot 120 kilometri na uro.