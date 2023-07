Pregled - svet, 19. 7. (sreda)

KIJEV - Rusija je drugo noč zapored, odkar je odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, obstreljevala južno ukrajinsko regijo Odesa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske sile obtožil, da so namerno ciljale infrastrukturo, ki se uporablja za izvoz žita. V Černomorsku naj bi bilo uničenih 60.000 ton žita. O eksplozijah so poročali tudi iz Kijeva in nekaterih drugih delov države.

MOSKVA - Ruska vlada je dva dneva po odstopu od sporazuma o izvozu žita preko Črnega morja sporočila, da bodo ladje, ki bodo plule blizu ukrajinskih pristanišč, obravnavane kot potencialne prevoznice vojaškega tovora. Nova drža do ladij v Črnem morju bo pričela veljati v četrtek po moskovskem času (ob 23. uri po srednjeevropskem). Ruski predsednik Vladimir Putin je ponovil, da so se k sporazumu pripravljeni vrniti ob izpolnitvi ruskih pogojev.

ZAGREB - Močan nevihtni sistem se je razbesnel nad Zagrebom, srednjo in severno Hrvaško ter Slavonijo. Umrle so najmanj tri osebe, več je huje poškodovanih. Intervencijske službe so na prizadetih območjih odpravljale posledice obilnih padavin in močnega vetra, ki je pihal z več kot 120 kilometri na uro.

RIM/ATENE/MADRID - V večini italijanskih večjih mest je bilo v veljavi najvišje opozorilo zaradi vročine. V Grčiji so še naprej divjali gozdni požari, najhuje je bilo na območju Dervenohorije, ogenj divja tudi na Rodosu. EU je na pomoč poslala še dva kanaderja iz Francije ter tri gasilske ekipe iz Poljske, Romunije in Slovaške s skupno 220 gasilci in 65 vozili. V Španiji je vročinski val poskrbel za niz novih temperaturnih rekordov.

DUNAJ/BELLUNO - Hudo neurje je v torek pustošilo tudi v Avstriji, zlasti na Tirolskem, Solnograškem, Štajerskem in Koroškem. Močno deževje, toča in veter so ohromili cestni in železniški promet, ruvali drevesa in odkrivali strehe. Brez elektrike je ostalo več kot 20.000 gospodinjstev. Neurje z močnim vetrom in točo je prizadelo tudi sever Italije. Najbolj prizadeto je bilo območje Dolomitov, od koder poročajo o vetrolomu. Na nekaterih pobočjih je drevje skoraj v celoti podrto. Neurje je pustošilo tudi na Hrvaškem in v BiH.

SEVASTOPOL - Na vojaškem vadišču na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je priključila Rusija, je izbruhnil požar, zaradi katerega so evakuirali več kot 2000 civilistov, je sporočil ruski guverner Krima Sergej Aksjonov. Vzrok za izbruh požara ni navedel. Ruski mediji so poročali o eksplozijah, Kijev pa zatrdil, da je na Krimu uspešno izvedel operacijo.

CAPE TOWN - Ruski predsednik Vladimir Putin se ne bo udeležil vrha skupine Brics, ki bo avgusta v Južni Afriki, so sporočili iz urada južnoafriškega predsednika Cyrila Ramaphose. Južna Afrika se kot članica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je marca izdalo nalog za prijetje Putina, sooča s pritiskom, naj prijetje izvrši in Putina preda sodišču.

VARŠAVA - Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija in Ukrajina so EU pozvale k podaljšanju omejitev uvoza ukrajinskega žita, ki se iztečejo 15. septembra. V skupni izjavi so kmetijski ministri peterice EU pozvali, naj omejitve podaljša do konca leta.

LUXEMBOURG - Letna inflacija v območju evra se je junija umirila z majskih 6,1 odstotka na 5,5 odstotka, je v drugi oceni potrdil evropski statistični urad Eurostat. V celotni EU se je znižala s 7,1 na 6,4 odstotka. Daleč najvišja inflacija v EU je na Madžarskem (19,9 odstotka).

WASHINGTON - Joe Biden, ki je šele drugi ameriški predsednik katoliške vere v zgodovini, se je v torek v Beli hiši sestal s posebnim odposlancem papeža Frančiška za mirno rešitev vojne v Ukrajini, kardinalom Matteom Zuppijem. Bela hiša je sporočila, da sta se pogovarjala o prizadevanjih Vatikana za humanitarno pomoč pri lajšanju trpljenja zaradi ruske agresije v Ukrajini in za vrnitev prisilno deportiranih ukrajinskih otrok.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v torek sprejel izraelskega predsednika Jicaka Hercoga, ki je zagotovil, da si bo prizadeval najti izhod iz politične krize, v kateri se je znašel Izrael zaradi pravosodne reforme. Z Bidnom sta govorila o pomenu boja proti terorizmu, širjenju nezakonitih judovskih naselbin na zasedenih območjih, vojni v Ukrajini in podnebnih spremembah.

BRUSELJ - Ameriška ekonomistka Fiona Scott Morton je teden dni po napovedi njenega imenovanja zavrnila položaj glavne ekonomistke na generalnem direktoratu Evropske komisije za konkurenco. S položaja, ki bi ga sicer prevzela s septembrom, se je umaknila zaradi polemik o njeni nacionalnosti, saj je to delovno mesto povezano tudi z regulacijo ameriških tehnoloških velikanov. V preteklosti je bila svetovalka družb Amazon, Apple in Microsoft.

SEUL/WASHINGTON - 23-letni ameriški vojak Travis King je v torek med turističnim ogledom območja skupnega nadzora na meji med Južno in Severno Korejo brez dovoljenja vstopil v to državo, kjer so ga pridržali. Pred tem je pobegnil z letališča, od koder naj bi odletel v ZDA, južnokorejski uradniki pa so povedali, da je bil šele minuli teden izpuščen iz zapora v Seulu.

NEW YORK - Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je EU pozvala, naj v luči "resnih zlorab" migrantov s strani tunizijskih varnostnih organov začasno zadrži v nedeljo podpisani dogovor o preprečevanju nezakonitih migracij s to severnoafriško državo.

ALĆIR - V puščavi na jugu Alžirije, okoli 2000 kilometrov od prestolnice Alžir, je v čelnem trčenju avtobusa in tovornega vozila umrlo najmanj 34 ljudi, je sporočila alžirska agencija za civilno zaščito. Avtobus je po trčenju zagorel, zato so številne smrtne žrtve zgorele, najmanj 12 poškodovanih pa je večinoma utrpelo hude opekline.

PARIZ - Po nemirih v Franciji konec junija je bilo več kot 700 ljudi obsojenih na zaporno kazen, je sporočil minister za pravosodje Eric Dupond-Moretti, ki je ob tem pohvalil sodišča za "odločen odziv". Skupno je bilo aretiranih več kot 3700 oseb, večinoma mladoletnih.

DETROIT - Pravosodna ministrica ameriške zvezne države Michigan je v torek vložila kazensko ovadbo proti 16 republikancem, ki so se leta 2020 lažno predstavljali kot elektorji zvezne države, da bi dosegli zmago republikanca Donalda Trumpa. Obtoženi so vložitve lažnega potrdila o zmagi na predsedniških volitvah. V primeru obsodbe jim grozi od pet do 14 let zapora.

NEW YORK - Newyorški zvezni sodnik Lewis Kaplan je zavrgel pritožbo odvetnikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitev porote, ki mu je v civilni tožbi kolumnistke E. Jean Carroll odmerila pet milijonov dolarjev odškodnine zaradi spolne zlorabe in obrekovanja.

BRUSELJ - Tržni delež električnih vozil v EU je junija na letni ravni porasel z 10,7 na 15,1 odstotka, s čimer je prodaja električnih vozil prvič prehitela prodajo dizelskih, je sporočilo evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev Acea. V prvi polovici leta je sicer prodaja novih avtomobilov v EU zrasla za 17,9 odstotka na 5,4 milijona.