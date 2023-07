Evropske borze neenotno, evro navzdol, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 19. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje zaključili z neenotnim predznakom. Na razpoloženje vlagateljev so spodbudno vplivali podatki o junijski letni inflaciji v Veliki Britaniji, ki je padla pod osem odstotkov. Evro se je znižal, cene nafte pa so se zvišale.