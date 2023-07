Na Bledu v neurju zaradi podrtega drevesa umrla ena oseba

Bled, 19. julija - Današnje neurje je na območju Bleda terjalo tudi smrtno žrtev. Na Policijski upravi (PU) Kranj so za STA povedali, da se je v času neurja prelomilo drevo in padlo na dve osebi. Ena oseba je pri tem umrla. Kot so kasneje sporočili kranjski policisti, je bila druga huje poškodovana in so jo s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo.