Grossmannov festival med 25 izbranci ameriške revije MovieMaker

Ljutomer/New York, 19. julija - Grossmannov festival fantastičnega filma in vina se je uvrstil na seznam 25 filmskih festivalov po izboru ameriške revije MovieMaker, najbolj brane neodvisne filmske revije na svetu. Seznam izpostavlja festivale, ki se trudijo biti inovativni, vabljivi ter so obenem tudi kulinarično in lokacijsko zanimivi, so sporočili s festivala.