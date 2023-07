Gallu kraljevska etapa, Pogačar omagal, Vingegaard tik pred zmago

Courchevel, 19. julija - Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen) je zmagovalec kraljevske 17. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) je v veliko krizo padel slovenski as Tadej Pogačar in v primerjavi z vodilnim na dirki, Dancem Jonasom Vingegaardom izgubil 5:45 minute.