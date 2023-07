Pregled - Slovenija, 19. 7. (sreda)

LJUBLJANA - Slovenijo je popoldne od zahoda zajelo neurje, ki je prešlo večji del države in terjalo smrtno žrtev. Na Bledu je podrto drevo padlo na sprehajalca, pri čemer je ena oseba umrla, druga je bila huje poškodovana. V Mozirju pa sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi. Močni sunki vetra so v več krajih podirali drevje in odkrivali strehe, motena je bila oskrba z električno energijo. Podrto drevje je marsikje oviralo promet, ponekod je voda zalivala objekte, predvsem na območju Metlike in Črnomlja pa je padala debela toča. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so v času popoldanske nevihte zabeležili približno 900 izrednih dogodkov. V odpravljanje posledic neurja so se po njihovih navedbah vključili gasilci iz približno 300 gasilskih enot. Medtem so državo z zahoda po 18. uri dosegle nove nevihtne celice.

LJUBLJANA - Predsednik vlade Robert Golob je napovedal razmislek o sistemskih spremembah za hitrejšo pomoč ob naravnih nesrečah, kot so močna neurja, ki so državo zajela v zadnjih dneh. Kot je dejal, so žal vsi ukrepi znotraj obstoječega zakonodajnega okvirja za ljudi zelo počasni. Vlada je po njegovih besedah v primeru plazov na Štajerskem reagirala hitro, v dveh tednih so bili potrjeni intervencijski ukrepi s sredstvi vred. Tudi tokrat pričakuje, da bodo intervencijski ukrepi obravnavani približno enako hitro.

LJUBLJANA - Neurja so tudi minulo noč povzročila škodo v gozdovih, po prvih ocenah je bilo podrtega 50.000 kubičnih metrov drevja, največ na jugovzhodu Slovenije. Znana je tudi natančnejša ocena škode v vetrolomu 12. in 13. julija - podrtega in poškodovanega je bilo za več kot 300.000 kubičnih metrov drevja, je sporočil Zavod za gozdove Slovenije.

LJUBLJANA - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je izdal 57 priporočil vladi za obvladovanje sovražnega govora. Pri pripravi priporočil je sodelovalo 40 strokovnjakov in organizacij. Predsednica strateškega sveta Nika Kovač je izpostavila urgentno točko za ravnatelje v primerih sovražnega govora in nasilja na šolah, kjer naj se obravnava tudi nasilje na družbenih omrežjih. Premier Robert Golob glede implementacije priporočil ni želel dajati nobenih obljub.

LJUBLJANA - Svet za nacionalno varnost se je seznanil s kriznimi situacijami, ki so na dnevnem redu VS ZN in katerim se bo v času nestalnega članstva posvečala tudi Slovenija. Zlasti naj bi se posvetila podnebnim spremembam in vodni krizi, preprečevanju konfliktov ter zaščiti civilistov in najbolj ranljivih, posebno pozornost pa namenila Zahodnemu Balkanu, je dejal državni sekretar za nacionalno varnost Andrej Benedejčič. Prioritete Slovenije bodo podnebna varnost ter s tem povezana energetska in prehrambena varnost, pa tudi prizadevanje za pravičen mir v Ukrajini, je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

LJUBLJANA - Svet RTV Slovenija je za dva člana uprave imenoval direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTV Slovenija, ki ju je predlagal predsednik uprave Zvezdan Martič. Uprava bo začela mandat, ko bo imenovan tudi delavski direktor.

LJUBLJANA - Po ocenah Vzajemne bo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do konca leta ostalo manj kot 20 milijonov evrov premoženja, ki ga želi Vzajemna zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek, razdeliti med svoje zavarovance. Svoje poslovanje bi Vzajemna po uveljavitvi novele nadaljevala neprofitno.

LJUBLJANA - Interventni zakon, s katerim je država domovom za starejše iz proračuna subvencionirala del stroškov in dvig oskrbnin omejila na največ 4,5 odstotka, se je konec junija iztekel. V domovih opozarjajo, da se dvigu oskrbnin julija ne bodo mogli izogniti. Ministrstvo za solidarno prihodnost je za STA pojasnilo, da jim je določilo zgornjo mejo dovoljene podražitve.

NOVA GORICA - Za Slovenijo pozitivna arbitražna odločba zaradi nedobavljene elektrike iz termoelektrarne Ugljevik v BiH pomeni dober obet tudi za druge postopke pred mednarodnimi arbitražnimi organi v povezavi s tem energetskim objektom, je ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Glede uresničitve odločbe je na mizi več možnosti. Po poročanju Dnevnika naj bi bila država upravičena tudi do zagotovljenega odkupa približno 500 gigavatnih ur električne energije iz Ugljevika, kar ustreza približno štirim odstotkom letnih potreb.

LJUBLJANA - Gospodarski kazalci za drugo letošnje četrtletje kažejo na umirjanje gospodarske aktivnosti v Sloveniji. Rast cen se postopoma umirja, osnovna inflacija pa ostaja visoka. Rast povprečne bruto plače ostaja močno nad dolgoletnim povprečjem. Na trgu dela povpraševanje še vedno močno presega ponudbo. Rast povprečne bruto plače ostaja visoko nad dolgoletnim povprečjem, v najnovejši publikaciji ugotavlja Banka Slovenije.

LJUBLJANA - Slovenija pri spoštovanju in implementaciji arbitraže o meji s Hrvaško ne spreminja svojega stališča, je po seji Sveta za nacionalno varnost dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Prepričana je, da se morajo tovrstna vprašanja reševati postopoma, tudi z graditvijo dobrih odnosov med državama. Kot primere tega je izpostavila dostop do storitev v izolski bolnišnici prebivalcem severnega dela hrvaške Istre, podporo Hrvaški na poti v schengen in skupno naslavljanje ilegalnih migracij.

ZAGREB - Trije slovenski policisti so v ponedeljek na podlagi sporazuma med slovensko in hrvaško vlado o čezmejnem policijskem sodelovanju začeli z delom na Hrvaškem, kjer bodo v okviru projekta Varna turistična destinacija 2023 na vrhuncu turistične sezone tamkajšnjim kolegom en mesec pomagali pri postopkih s slovenskimi turisti. En mesec bodo pomagali svojim hrvaškim kolegom v Pulju ter na otokih Krk in Pag.

METLIKA - Na prireditvi so tretjič obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva. Prireditev pripravljajo v spomin na skupen boj proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno, temelji pa na dogodku iz druge svetovne vojne, ko je Izraelka Hana Seneš s padalom pristala v Beli krajini. Slavnostna govornica je bila predsednica Nataša Pirc Musar, ki je ocenila, da med državama po dobrih 30 letih diplomatskih odnosov poteka reden politični dialog na vseh ravneh.

LJUBLJANA - Članice Evropske vesoljske agencije bodo decembra prihodnje leto odločale o polnopravnem članstvu Slovenije. To bi slovenskim podjetjem in institucijam omogočilo krepitev sodelovanja z agencijo, so pojasnili po srečanju gospodarskega ministra Matjaža Hana z delegacijo Ese. Ta je pohvalila dosedanje dosežke Slovenije na tem področju.

BRUSELJ - Cilj je, da Bosna in Hercegovina do konca leta začne pristopna pogajanja z Evropsko unijo, je ob prihodu na zasedanje stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-BiH povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija pričakuje, da bo BiH ambiciozno izvajala potrebne reforme, pri čemer pa jo bo podpirala, je zagotovila ministrica.

LJUBLJANA - V Gallusovi dvorani Cankarjeva doma je bil v okviru 71. Ljubljana festivala večer znamenitih opernih odlomkov Puccinija, Giordana, Mascagnija in Dvoraka. Solista, sopranistko Sondro Radvanovsky in tenorista Piotra Beczala je spremljal Orkester slovenske filharmonije pod taktirko dirigenta Gianluca Marciana.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so med prireditvami ob letošnji 450-letnici velikega slovensko-hrvaškega kmečkega upora oziroma slovensko-hrvaškega medmuzejskega projekta Upor 1573-2023 odprli razstavo ikoničnih umetniških del na temo velikega kmečkega upora leta 1573. Na ogled bo do 1. oktobra.

ŠKOFJA LOKA - Loški muzej je v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki odprl razstavo akademskega slikarja Hermana Gvardjančiča Slovenae 22: Kras. Na razstavi se letošnji škofjeloški častni občan in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo predstavlja s svojimi novejšimi likovnimi deli.