Vreme: Zvečer in ponoči bodo še nastajale nevihte z neurji

Proti jutru se bo začelo jasniti, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva deloma jasno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji je pričakovano zvečer in v prvi polovici noči na četrtek.

Obeti: V petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami. V nedeljo bo pretežno jasno.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe, pred njo z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo s krajevnimi nevihtami. V četrtek se bo razjasnilo. Popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo sončno, pihala bo šibka burja.