V prvem roku za vpis na dodiplomski študij sprejetih 11.632 kandidatov

Ljubljana, 20. julija - Zaključil se je izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic EU za vpis v prvi letnik na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih v študijskem letu 2023/24 javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. Prejetih je bilo 14.524 vlog, sprejetih pa je bilo 11.632 kandidatov.