Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora izdal 57 priporočil vladi

Ljubljana, 19. julija - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je izdal 57 priporočil vladi za obvladovanje sovražnega govora, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci. Pri pripravi priporočil je sodelovalo 40 strokovnjakov in organizacij, nanašajo pa se na področja šolstva, preventive, spleta, medijev in kaznovalno-pravnega odziva.