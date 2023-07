V Kamniku zamenjali tujce

Kamnik, 19. julija - V taboru slovenskih odbojkarskih podprvakov, igralcev Calcita Volleyja, so za novo sezono zamenjali tri tujce. Ekipo, ki jo bo vodil nekdanji trener ACH Volleyja Mladen Kašić, so zapustili Miloš Arsenoski, Luis Sosa Siera in Daniel Aponza, nadomestili pa jih bodo Hrvat Bernard Bakonji, Srb Uroš Nikolić in Kubanec Lazaro Brune.