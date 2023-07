Danes začetek svetovnega prvenstva za nogometašice

Sydney/Auckland, 20. julija - Danes se bo s tekmama gostiteljic začelo svetovno prvenstvo za nogometašice v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V skupini A se bosta ob 9. uri na uvodni tekmi prvenstva pomerili reprezentanci Nove Zelandije in Norveške, tri ure kasneje pa še Avstralije in Irske v skupini B. Naslov branijo Američanke, ki so tudi prve favoritinje.