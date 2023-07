Goldman Sachs v drugem četrtletju z 62 odstotkov nižjim dobičkom

New York, 19. julija - Ameriška banka Goldman Sachs je v drugem četrtletju beležila 1,1 milijarde dolarjev (980,4 milijona evrov) čistega dobička, kar je 62 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so padli za osem odstotkov na 10,9 milijarde dolarjev (9,7 milijarde evrov). Banka je v poročilu opozorila na velik upad prevzemov in združitev v gospodarstvu.