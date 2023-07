V Mežici za naslove slovenskih prvakov v odbojki na mivki

Mežica, 19. julija - Mežica bo med 20. in 22. julijem gostila najboljše slovenske odbojkarje in odbojkarice na mivki, ki se bodo tam merili za naslove državnih prvakov. Lansko zmago bosta branili Maja Marolt in Živa Javornik, medtem ko bo aktualni prvak v moški konkurenci Klemen Šen nastopil v paru z Danijelom Pokeršnikom, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.