Neizogibno v ospredju letošnjega čedadskega Mittelfesta

Čedad, 21. julija - Čedad bo od danes do prihodnje nedelje deset dni ponovno prizorišče mednarodnega festivala Mittelfest, ki je stičišče različnih jezikov in kultur srednjeevropskega in balkanskega prostora. Inevitabile (Neizogibno) - oziroma "vsaka usoda je izbira" - je tema letošnjega festivala.