Svet za nacionalno varnost o poslanstvu Slovenije v VS ZN

Ljubljana, 19. julija - Svet za nacionalno varnost se je danes seznanil s kriznimi situacijami, ki so na dnevnem redu Varnostnega sveta ZN in katerim se bo v času nestalnega članstva posvečala tudi Slovenija. Zavzel se je za to, da se Slovenija zlasti posveti podnebnim spremembam in vodni krizi, preprečevanju konfliktov ter zaščiti civilistov in najbolj ranljivih.